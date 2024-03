Caminhão desgovernado desce ladeira em marcha ré e atropela motociclista em Abreu e Lima

A- A+

Um motociclista foi arremessado da moto após ser atropelado por um caminhão desgovernado que desceu uma ladeira em marcha ré. O acidente aconteceu no bairro de Caetés II, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no começo da tarde de quarta-feira (27).

O caso foi flagrado por uma câmera de segurança instalada próxima ao local. As imagens mostram o momento em que o caminhão desce de ré pela ladeira.

O motociclista vem no mesmo sentido subindo a rua quando é atingido pelo caminhão. A continuação do vídeo ainda mostra a vítima sendo arremessada da moto e caindo próximo a um muro.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu o motociclista, que tem 29 anos. Ele apresentava escoriações nas pernas e nos braços e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, também na RMR. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O caminhão ainda atingiu um carro estacionado. Até o momento, não se sabem as circunstâncias que deixaram o caminhão desgovernado.

