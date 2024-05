A- A+

ACIDENTE Caminhão dos Correios com doações para vítimas do RS tomba em rodovia de SP O motorista se feriu levemente e passa bem, de acordo com a companhia

Um caminhão dos Correios carregado com doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul tombou na Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 8. O acidente ocorreu por volta das 21h na altura do km 129, na altura de Santa Bárbara d’Oeste. O motorista se feriu levemente e passa bem, de acordo com a companhia.



Os donativos foram recuperados durante a noite e já foram reencaminhados pelo serviço postal, com destino a Porto Alegre. Ainda segundo a estatal, as causas do acidente estão sendo investigadas.



Parte da carga de mantimentos ficou espalhada na estrada, e algumas pistas ficaram bloqueadas por algumas horas.





A CCR AutoBan, concessionária que administra a rodovia, informou que a pista já foi liberada. Não houve registro de congestionamentos ocasionados pelo incidente.



A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo foi procurada, mas não enviou esclarecimentos sobre as circunstâncias do tombamento da carreta até a publicação deste texto.



A tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul já deixou ao menos 107 mortos, enquanto 136 pessoas estão desaparecidas. Segundo a Defesa Civil estadual, 425 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelos temporais. Em todo o estado há cerca de 165 mil desalojados e 67 mil pessoas em abrigos públicos.

Veja também

MUDANÇA CLIMÁTICA Eventos climáticos extremos se tornarão mais frequentes no Brasil, alertam especialistas