Caminhão leva morcego com raiva da Argentina ao Chile e província decreta emergência epidemiológica

Um caso inusitado, registrado no fim de fevereiro, reacendeu o alerta das autoridades sanitárias de Mendoza, província argentina na fronteira com o Chile. Um morcego infectado com o vírus da raiva foi encontrado dentro da cabine de um caminhão de transporte ao cruzar a fronteira entre os países. Embora o motorista do veículo não tenha sido mordido nem atacado, o episódio acionou protocolos de emergência epidemiológica — algo que não ocorria na região havia décadas.

O caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde de Mendoza no relatório de 18 de março e classificado como Doença de Notificação Obrigatória (DNO), conforme a Lei Nacional nº 15.465, devido à gravidade da raiva, que é fatal em quase 100% dos casos após o aparecimento dos sintomas.

Segundo as autoridades, o motorista percebeu a presença do animal ao parar na aduana argentina. O morcego estava escondido atrás de uma cortina na cabine do caminhão. Durante o trajeto, ele havia sentido um impacto no veículo ao passar pelo quilômetro 1.050 da Rota 7, em Potrerillos, e acredita-se que o animal tenha entrado por alguma abertura nesse momento.

O motorista não foi ferido, mas foi vacinado preventivamente e está em bom estado de saúde. Ainda assim, a confirmação da infecção no morcego mobilizou uma série de ações, incluindo o envio da amostra para genotipagem do vírus e o reforço de medidas preventivas na região.

Doença grave

A raiva é uma doença viral zoonótica que atinge o sistema nervoso central e é quase sempre fatal após o início dos sintomas. A transmissão ocorre, principalmente, pela mordida ou lambida de animais infectados em mucosas ou feridas abertas. Também há registros de transmissão por inalação de aerossois em cavernas ou laboratórios e, mais raramente, por transplante de órgãos de doadores contaminados.

A boa notícia é que a raiva é prevenível por vacina, tanto para humanos quanto para animais. No caso de exposição, o tratamento pós-exposição, com administração da vacina antirrábica e, em alguns casos, do soro, é altamente eficaz. Por isso, é essencial que qualquer contato suspeito com animais seja comunicado imediatamente aos serviços de saúde.

