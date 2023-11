A- A+

Um caminhão que transportava cerveja tombou na noite dessa segunda-feira (6), na BR-101, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. A carga foi saqueada por populares.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, provocando o acidente, que ocorreu por volta das 20h40, no km 190 da rodovia.

O homem, que não teve o nome e idade divulgados, teve ferimentos leves e chegou a realizar o teste do bafômetro. O resultado foi normal, segundo informou a PRF.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dezenas de pessoas, inclusive crianças, saqueiam a carga de cerveja e levam a bebida em motos e carros.

