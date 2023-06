Caminhão que transportava combustível pega fogo na BR-040; motorista morre

A- A+

A subida da serra de Petrópolis (BR-040) está interditada desde as 6h30 desta quinta-feira (8) em razão de um incêndio em um caminhão que transportava combustível. O motorista morreu no tombamento do veículo. O nome dele ainda não foi divulgado.

Pelo menos outros quatro carros teriam sido atingidos pelas chamas. Bombeiros estão no local. Não há notícias de outros feridos. O acidente ocorreu em Duque de Caxias, na altura do quilômetro 96. A pista está fechada a partir da praça de pedágio de Xerém, quilômetro 102, que apresenta dois quilômetros de congestionamento. Ainda não há previsão de liberação da estrada.

Segundo a Concer, concessionária que administra a rodovia, um painel de mensagens no km 110, em Jardim Primavera, informa a interdição a serra. A recomendação é que o motorista evite o deslocamento no sentido Juiz de Fora pela BR-040 enquanto a via não for desbloqueada.

O trabalho de contenção das chamas está sendo feito por equipes do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp) dos bombeiros, com apoio da Concer.

O sentido Rio da rodovia opera normalmente.

Subida da serra de Petrópolis interditada a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, no km 102 sentido Juiz de Fora, devido a incêndio em caminhão de combustível, segundo informações preliminares. Equipes da Concer e dos bombeiros acionadas. Mais informações em breve. pic.twitter.com/tpHWcb0PIB — Plantão JF (@OcorrenciasJF) June 8, 2023

