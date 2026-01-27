PAULISTA
Caminhão que transportava madeira tomba na BR-101, em Paulista, e interdita faixa da pista
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou porque o motorista perdeu o controle
Caminhão com carga de madeira tomba na BR-101, em Paulista, e interdita faixa da pista - Foto: PRF/Divulgação
Um caminhão que transportava madeira tombou por volta das 4h da madrugada desta terça-feira (27) no quilômetro 51 da BR-101, em Paulista, no viaduto do Hospital Miguel Arraes.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou porque o motorista perdeu o controle. Ninguém ficou ferido.
"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou a corporação.
Até por volta das 7h50, quando a reportagem entrou em contato com a PRF, apenas uma via estava liberada para circulação de veículos.