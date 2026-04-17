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PAULISTA Caminhão que transportava PVC tomba e bloqueia uma das faixas da BR-101, em Paulista De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo

Um caminhão que transportava PVC tombou por volta das 4h15 desta sexta-feira (17), no quilômetro 51 da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com o tombamento, uma faixa na descida do viaduto, no sentido Abreu e Lima, permanece bloqueada enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) organiza a retirada do veículo.

De acordo com a corporação, o caminhão havia saído da Bahia em direção a Campina Grande-PB. O tombamento aconteceu após o motorista perder o controle do veículo.

"O motorista teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou.





Caminhão que transportava PVC tomba e bloqueia uma das faixas da BR-101, em Paulista. - Foto: PRF/Divulgação

Caminhão que transportava PVC tomba e bloqueia uma das faixas da BR-101, em Paulista. - Foto: PRF/Divulgação

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