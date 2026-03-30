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MOBILIDADE Caminhão que transportava sucata trava as rodas na BR-101, em Jaboatão, e congestiona trânsito Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste momento "está sendo realizada a retirada de parte da sucata do veículo"

Um caminhão que transportava sucata ficou com as rodas travadas no quilômetro 83 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, sentido Recife, na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste momento "está sendo realizada a retirada de parte da sucata do veículo".

Um guincho também foi acionado para retirar o caminhão da pista.

Por conta da ação, o trânsito na área está congestionado no sentido Recife. Agentes da PRF seguem no local prestando apoio e orientações.



Mais problemas na BR-101

Também na BR-101, mas no o no quilômetro 51, em Paulista, sentido Abreu e Lima, o motorista de uma carreta perdeu o controle e tombou o veículo nesta segunda-feira (30).

Carreta tomba na BR-101, em Paulista. - Foto: PRF/Divulgação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 4h. O motorista descia o viaduto nas imediações do Hospital Miguel Arraes.

O motorista, que tem 43 anos, ficou ferido, "a princípio sem gravidade". Ele foi socorrido para a UPA de Igarassu pelo Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), que informou que a ocorrência segue em andamento.



Até a publicação desta matéria, veículos estão passando apenas por uma faixa no local no sentido Abreu e Lima. Agentes da PRF estão no local e aguardam a chegada do suporte para remover o veículo.

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