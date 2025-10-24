A- A+

ACIDENTE Caminhão sem freio atropela e mata idosa em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife Atendimento de urgência foi acionado, mas mulher não resistiu aos ferimentos

Uma idosa de 64 anos morreu atropelada na tarde dessa quinta-feira (23), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A mulher foi atingida de forma fatal por um caminhão sem freio que descia uma ladeira na Rua Josadark Alves de França, no bairro de Santa Mônica.

Segundo a ocorrência, o motorista do caminhão, um homem de 39 anos, estava fazendo uma entrega quando entrou na cabine para retirar uma bolsa.

Nesse momento, a alça teria enganchou no freio, desativando-o e fazendo com que o caminhão atingisse um veículo que estava na frente.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o atendimento de urgência chegou a ser acionado por volta das 15h42. No entanto, a mulher faleceu antes do atendimento.

Segundo a Prefeitura de Camaragibe, o caminhão, que estava carregado com bebidas, também atingiu uma Kombi, que, por sua vez, colidiu com um Fiat Palio.

Confira o local do acidente:

Caso será investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela 37ª Delegacia de Camaragibe como homicídio culposo de trânsito pela 37ª Delegacia de Camaragibe.

Na delegacia, o motorista realizou o exame etilométrico. A ingestão de bebida alcoólica não foi constatada e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

Veja também