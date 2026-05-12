A- A+

PERNAMBUCO Caminhão-tanque pega fogo na BR-408, em São Lourenço da Mata; motorista não fica ferido Motorista, que seguia em direção a Itaquitinga, na Zona da Mata Norte, estava no sentido Recife da pista quando avistou fumaça saindo do veículo

Um caminhão-tanque pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), no quilômetro 83 da BR 408 em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 5h45. O motorista, que seguia em direção a Itaquitinga, na Zona da Mata Norte, estava no sentido Recife da pista quando avistou fumaça saindo do veículo.

"Ele parou no acostamento e desembarcou. Ninguém ficou ferido. A cabine pegou fogo, mas o tanque de combustível não foi atingido", explicou a PRF.

Ainda segundo a corporação, o fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Foram utilizadas duas viaturas para atender a ocorrência.

"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou.

Veja também