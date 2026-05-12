Caminhão-tanque pega fogo na BR-408, em São Lourenço da Mata; motorista não fica ferido
Motorista, que seguia em direção a Itaquitinga, na Zona da Mata Norte, estava no sentido Recife da pista quando avistou fumaça saindo do veículo
Um caminhão-tanque pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), no quilômetro 83 da BR 408 em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido.
De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 5h45. O motorista, que seguia em direção a Itaquitinga, na Zona da Mata Norte, estava no sentido Recife da pista quando avistou fumaça saindo do veículo.
"Ele parou no acostamento e desembarcou. Ninguém ficou ferido. A cabine pegou fogo, mas o tanque de combustível não foi atingido", explicou a PRF.
Leia também
• Chuvas: com volume superior a 40 mm, veja onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (12)
• Apac emite aviso de previsão de chuva moderada e pontualmente forte em Pernambuco
• Recife: idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ônibus na Avenida Norte
Ainda segundo a corporação, o fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Foram utilizadas duas viaturas para atender a ocorrência.
"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou.