URGENTE Caminhão-tanque tomba e pega fogo na BR-101, em Igarassu; trecho da via é totalmente interditado Segundo a PRF, veículo possivelmente carregava substância inflamável

Um caminhão-tanque tombou e pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (10), na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O veículo interdita totalmente a BR no sentido Recife-João Pessoa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo possivelmente transportava uma carga com substância inflamável.

O trecho da via foi totalmente interditado na altura do quilômetro 43 da BR, nas proximidades do posto Sertã. O caminhão ficou atravessado na pista, e o trânsito está congestionado.

As chamas também atingem o canteiro central da rodovia e até a faixa de ônibus está interditada.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 6h55 e trabalha no combate às chamas. Três viaturas foram deslocadas para a atuação.

Até o momento não há informações sobre o motorista ou outros ocupantes do veículo.

A PRF informou que o fluxo de veículos menores está sendo desviado por dentro de Igarassu. Os maiores vão precisar aguardar mais na interdição, por questões de segurança, acrescentou a corporação.

