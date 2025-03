A- A+

ACIDENTE Caminhão tomba em ribanceira na BR-232, e helicóptero da PRF realiza o resgate de duas vítimas Ambulância do Samu também precisou ser deslocada para auxiliar no atendimento

Um acidente envolvendo um caminhão deixou duas pessoas feridas no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, no início da tarde desta quinta-feira (13).

Após perder o controle do veículo, o motorista colidiu em um poste e caiu de uma ribanceira localizada na altura do Km 20 da BR-232, nas proximidades do Recife Outlet.

Com o acidente, tanto o motorista quanto o passageiro ficaram presos às ferragens.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros e socorridos de ambulância para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife.

Remoção dos ocupantes do veículo foi realizada pelo Corpo de Bombeiros | Foto: PRF/Divulgação

O trabalho de resgate também envolveu o Samu e o helicóptero da PRF, que foi acionado para agilizar o socorro das vítimas.

Os nomes e as idades dos ocupantes dos veículos não foram divulgados.

No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi possível constatar que o motorista não era habilitado para conduzir caminhão.

Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2022.

