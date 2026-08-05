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TRÂNSITO Caminhão tomba em viaduto no Recife e deixa trânsito complicado na manhã desta quarta-feira (5) Motorista disse ter perdido o controle do veículo após o eixo traseiro se soltar

Um caminhão carregado de madeira tombou na subida do Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (5).

O sinistro provocou a interdição de uma das faixas da via, deixando o trânsito complicado no local.

O motorista disse que perdeu o controle do veículo após o eixo traseiro se soltar. Ele, que preferiu não se identificar, não se feriu e disse estar bem após o sinistro.

O caminhão saiu do Porto de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco, e tinha como destino Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), acionada por volta das 6h45, estão no viaduto, onde fecharam o acesso ao viaduto e orientam os motoristas que foram impactados pelo sinistro. O guincho para retirar o caminhão tombado é aguardado no local.

A CTTU informou ainda que fez teste de bafômetro no motorista, que não identificou consumo de bebida alcoólica.

A Autarquia de Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) também está no local para realizar a limpeza da pista por conta do derramamento de óleo ocasionado pelo tombamento do veículo.

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Caminhão tomba no Viaduto Capitão Temudo | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

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