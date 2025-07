Jaboatão: caminhão-baú tomba na BR-232 após motorista perder controle durante chuva

A- A+

O motorista de um caminhão-baú perdeu o controle do veículo e saiu da pista, no quilômetro 10 do sentido Recife-Interior da BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caminhão tombou no canteiro central após colidir com a defensa que separa as pistas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu por volta da 0h30 desta terça-feira (29). De acordo com a PRF, o motorista afirmou que "chovia muito" no momento do sinistro.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O motorista realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica.

Uma faixa de cada lado da rodovia foi bloqueada para a retirada do caminhão. A retirada acontecia lentamente por volta das 8h, segundo a PRF. O trânsito também permanece lento.

