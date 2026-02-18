Qua, 18 de Fevereiro

Caminhão tomba na BR-101, em Paulista, e bloqueia parte da via no sentido Abreu e Lima

Rodovia segue apenas com uma faixa liberada no sentido Abreu e Lima

Motorista perdeu o controle do veículo, que tombou na viaMotorista perdeu o controle do veículo, que tombou na via - Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão tombou na BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (18), deixando apenas uma via liberada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu por volta das 5h45, no quilômetro 51 da pista sentido Abreu e Lima.

A corporação informou que o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou na via. A via ficou parcialmente bloqueada.

O condutor do caminhão ficou ferido, mas sem gravidade. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A rodovia segue apenas com uma faixa liberada no sentido Abreu e Lima.

 

