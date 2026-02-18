Região Metropolitana do Recife
Caminhão tomba na BR-101, em Paulista, e bloqueia parte da via no sentido Abreu e Lima
Rodovia segue apenas com uma faixa liberada no sentido Abreu e Lima
Um caminhão tombou na BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (18), deixando apenas uma via liberada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu por volta das 5h45, no quilômetro 51 da pista sentido Abreu e Lima.
A corporação informou que o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou na via. A via ficou parcialmente bloqueada.
O condutor do caminhão ficou ferido, mas sem gravidade. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
A rodovia segue apenas com uma faixa liberada no sentido Abreu e Lima.