Ter, 19 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Caminhão perde o controle e tomba na BR 101, em Igarassu

Motorista não foi encontrado no local do acidente

Reportar Erro
Caminhão tombado no km 39 da BR 101, em Igarassu, sentido RecifeCaminhão tombado no km 39 da BR 101, em Igarassu, sentido Recife - Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão tombou no km 37 da BR 101, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR), no sentido Recife da via. O sinistro ocorreu por volta das 6h30.

Leia também

• Carroceiros: Prefeitura do Recife fará novo cadastro ainda este ano

• Golfinho é encontrado morto com marca de perfuração no corpo em Goiana

• Hospital Jayme da Fonte é homenageado na Alepe pelos 70 anos de história e atenção à saúde

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle do veículo, o que teria provocado o acidente.

A PRF informou que o condutor não foi encontrado no local, por isso, ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dele.

O caminhão continua no local, ocupando a faixa esquerda da rodovia. Um guincho foi acionado para a retirada do veículo da via.

Mais informações em instantes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter