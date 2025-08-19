Pernambuco
Caminhão perde o controle e tomba na BR 101, em Igarassu
Motorista não foi encontrado no local do acidente
Um caminhão tombou no km 37 da BR 101, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR), no sentido Recife da via. O sinistro ocorreu por volta das 6h30.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle do veículo, o que teria provocado o acidente.
A PRF informou que o condutor não foi encontrado no local, por isso, ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dele.
O caminhão continua no local, ocupando a faixa esquerda da rodovia. Um guincho foi acionado para a retirada do veículo da via.
