Caminhão tomba na BR-232 em Jaboatão; motorista ingeriu bebida alcoólica

No sentido interior, no Km 11 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, no trecho próximo ao Atacado dos Presentes, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, colidiu na mureta e tombou fora da rodovia. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 12h15 deste domingo. Uma parte do caminhão está interditando uma faixa, mas não causa retenção no trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista teve arranhões e foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros, mas não quis ser socorrido.

O homem realizou o teste do bafômetro e o resultado foi de 0,80 mg/l, que configura crime de trânsito. O motorista admitiu que havia bebido. Ele foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a PRF, até a tarde dete domingo, não há previsão de quando o caminhão será retirado.

