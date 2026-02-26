Zona Oeste
Caminhão tomba na BR-232, no bairro do Curado, e trânsito é desviado por via local no sentido Recife
Veículo segue na área na manhã desta quinta-feira (26)
Um caminhão tombou na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste da capital pernambucana, afetando o tráfego de veículos no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu na noite dessa quarta-feira (25), por volta das 23h30, no quilômetro sete, na pista sentido Recife.
Ainda segundo a corporação, o caminhão segue na área na manhã desta quinta-feira (26) e o trânsito precisou ser desviado pela via local.
"O motorista do caminhão não foi encontrado", informou a PRF.
Não há previsão para a retirada do veículo da rodovia.