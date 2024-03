A- A+

RECIFE Caminhão tomba na BR-232, no Recife, após motorista sentir dores no peito Por causa do sinistro, o trânsito na região ficou complicado e dificulta a volta para casa após feriadão

Um caminhão tombou no quilômetro 6 do sentido Interior-Recife da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O sinistro aconteceu por volta das 22h de sábado (30), nas proximidades do Comando Militar do Nordeste (CMNE), após o motorista do veículo sentir dores no peito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por causa do sinistro, o trânsito na região ficou complicado. A pista foi bloqueada, o que dificultou a volta para no feriadão da Semana Santa. A carreta foi retirada do local por volta das 14h05, segundo a PRF.

O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, também na Zona Oeste da capital pernambucana.

Segundo a corporação, a vítima estava consciente e foi levada para avaliação da equipe médica da unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Uma faixa da rodovia foi fechada para realizar a remoção da carreta, que permaneceu no local até 14h05 deste domingo (31). Uma equipe da PRF acompanha o destombamento. Um guincho com guindaste foi ao local para realizar a remoção.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Tragédia de Baltimore destaca papel dos trabalhadores latinos nos EUA