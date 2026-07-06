Carreta que tombou no Bairro Recife é retirada no início da noite desta segunda-feira

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A carreta que transportava gás de cozinha e tombou no bairro do Recife, em frente a um posto de gasolina, na manhã desta segunda-feira (6), foi retirada da via. Com agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) orientando o fluxo no local, o veículo pôde ser rebocado.



Apesar de o tombamento ter ocorrido na interseção da Avenida Militar com a Rua Dr. Ascânio Peixoto, o veículo foi movido por alguns metros até a Av. Norte, no sentido Zona Norte, na entrada da Ponte do Limoeiro. Após horas de trabalho, a equipe de reboque conseguiu retirar a carreta. A avenida ficou com uma das faixas interditadas por um longo período.



Técnicos de uma companhia telefônica também estavam no local onde a carreta tombou, o qual rompeu cabos dos postes de eletricidade.

Postes danificados e risco

Com o sinistro, um poste e fios da rede de distribuição de energia elétrica da Neoenergia também foram atingidos e quatro viaturas da companhia foram encaminhadas para a ocorrência. Por conta do dano no sistema de distribuição, o posto de combustíveis ficou sem energia.

Em nota, a Neoenergia informou que promove a substituição do poste avariado após colisão do caminhão.

"Assim que foi informada do acidente, a distribuidora iniciou a transferência de carga por meio de equipamentos inteligentes e, neste momento, apenas três clientes seguem sem energia. A previsão é que eles sejam normalizados após a conclusão dos serviços, prevista para o final da tarde desta segunda-feira", afirmou a companhia.



O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência com líquido gerador de espuma, substância apolar que se utiliza quando existe combustível na ocorrência. De acordo com o efetivo, a medida foi adotada para conter o vazamento do combustível da carreta.

Motorista socorrido com traumatismo craniano

O tenente Italo Farias, comandante da 1ª Seção de Bombeiros de Incêndio (SBI), informou que, apesar de consciente e orientado, o estado de saúde do motorista, de 39 anos poderia ser grave pois foi identificado pela equipe de socorro um possível traumatismo craniano.



Segundo o Hospital da Restauração (HR), para onde o motorista foi socorrido, também na área central do Recife, o homem passou por exames e está fora de perigo.



O comandante informou ainda que não houve vazamento de gás e descartou o risco de explosão relacionada aos botijões de gás de cozinha. "Os botijões estão íntegros. A nossa preocupação era com o combustível derramado no chão", explicou.



Testemunhas

O frentista Valmir Edvaldo, que estava presente no momento do tombamento, ajudou a socorrer o motorista do veículo.



O profissional disse que o condutor teria perdido o controle do veículo na curva e colidido com um poste, derrubando fios e causando explosões na rede elétrica. Por conta dos danos no sistema de distribuição, o posto de combustíveis ficou sem energia.



"Com certeza ele perdeu o controle do caminhão ao fazer a curva e bateu no poste. Foi uma batida muito forte, por sinal. Teve curto circuito e muitas explosões, por conta da energia. Por um tempo ele ficou dentro da cabine. A nossa preocupação era com a saúde dele, se ele estava preso ou desacordado. Porém, o motorista saiu andando, Graças a Deus, e o nosso gerente o acompanhou até o nosso posto", contou Valmir.



O operador destacou a rapidez da atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Neoenergia "chegaram muito rápido, e o motorista também foi socorrido rapidamente, graças a Deus. Ele estava consciente, porém reclamando de uma uma forte dor no braço. Parecia ter deslocado", completou o frentista.



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