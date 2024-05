Caminhão transportando madeira fragmentada tomba na BR 232, em Moreno

A- A+

Um caminhão transportando madeira fragmentada tombou no começo da manha desta quarta-feira (22) no km 27 da BR 232, em Moreno, no sentido interior. O acidente aconteceu por volta das 6h. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido no local pelo Samu.

Caminhão tomba na BR 232. Foto: PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender o sinistro. De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, ocasionando o tombamento.

O acidente deixou o trânsito lento na região. A PRF está no local orientando os motoristas que passam por lá.

Veja também

DOENÇA VASCULAR Síndrome de May-Thurner pode causar complicações graves, alerta médico