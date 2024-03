Caminhão pega fogo na BR-408, e carga de carne é destruída pelas chamas

A- A+

Um caminhão com uma carga de carne pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (25), no quilômetro 96 da BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A carne foi consumida pelas chamas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 6h10.

O motorista do caminhão, que não ficou ferido, verificou um princípio de incêndio na cabine do veículo e parou no acostamento. Em seguida, explica a PRF, o fogo se alastrou e consumiu todo o caminhão.

O caminhão estava no sentido Recife-Carpina, nas proximidades do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). Imagens compartilhadas pela PRF mostram o caminhão quase totalmente destruído e carbonizado após o incêndio.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para a ocorrência e enviou uma viatura de combate a incêndio. Os bombeiros apagaram as chamas e fizeram o rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

A perícia deverá apontar por que o caminhão pegou fogo.

