Caminhar 500 passos extras por dia ajuda a reduzir em até 14% risco de ataque cardíaco na velhice

Cientistas da Universidade do Alabama concluíram que caminhar 500 passos extras por dia aos 70 anos pode reduzir significativamente o risco de ataque cardíaco e derrame em até 14%. Os especialistas garantem que definir “metas atingíveis” em rastreadores de condicionamento físico pode ajudar a manter uma boa saúde na velhice.

O estudo foi realizado com cerca de 16 mil adultos com idade média de 78 anos. Por meio de um dispositivo usado no quadril para medir passos diários usado por três ou mais dias, por dez ou mais horas, com uma contagem média de 3.500 passos por dia.

Cerca de 7,5 por cento dos participantes experimentaram um evento de doença cardiovascular, como doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral ou insuficiência cardíaca, ao longo dos três anos seguintes.

Cada 500 passos adicionais dados por dia foram associados a um risco 14% menor de doença cardiovascular, de acordo com os resultados apresentados em uma conferência da American Heart Association.

“É importante manter a atividade física à medida que envelhecemos, no entanto, metas de passos diários também devem ser atingíveis. Embora não desejemos diminuir a importância da atividade física de maior intensidade, encorajar pequenos aumentos no número de passos diários também traz benefícios cardiovasculares significativos”, afirmou Erin E. Dooley, professora assistente de epidemiologia na Universidade do Alabama e principal autora do estudo.

Os cientistas afirmaram, entretanto, que pesquisas adicionais são necessárias para determinar se atingir uma contagem diária mais alta de passos previne ou retarda doenças cardiovasculares, ou se contagens de passos mais baixas podem ser um indicador de doença subjacente.

