Caminhemos, com otimismo. Feliz 2024

Recife. No início da manhã da quarta-feira do dia 13 de dezembro de 2023, os caminhantes do Parque da Jaqueira, à medida que andavam, sob o amparo do arvoredo que generosamente moldura as pistas traçadas, usufruíam dos primeiros raios solares e dos cantos dos pássaros. Na jornada, cada caminhante ditava o ritmo de suas passadas ao convidativo bate-papo de que participava, nos grupos, multidisciplinares, de amigas e amigos frequentadores da antiga área da bela Capela de Nossa Senhora da Conceição das Barreiras (Século XVIII). ...Ao norte, uma estrela insistia em aparecer, minimamente, desafiando a claridade infinita do céu, para a sorte de quem olhasse para o alto. Esse fenômeno, trouxe à lembrança uma frase do cavaleiro Dom Quixote: “deixe seu filho caminhar por onde sua estrela lhe chama”.



A “Capela da Jaqueira”, como também é conhecida a casa religiosa, um patrimônio estimado pela população da cidade, é a referência do parque. Sua presença histórica foi vital na vencedora luta para preservar o terreno do atual equipamento público, contra a voracidade do desenvolvimento imobiliário. Em matéria na revista Algomais (20/04/2016), o agora saudoso historiador Leonardo Dantas (nossas homenagens) diz que a gleba tem origem no antigo “Sítio das Jaqueiras” e a capela, “trata-se de uma das joias do barroco brasileiro. O templo tem o seu interior valorizado pelo trabalho de artistas, entalhadores e douradores, bem como por raros azulejos portugueses policromados”. “O conjunto encontra-se inscrito como Monumento Nacional no Livro de Tombo de Belas Artes”, do IPHAN.



A crônica O parque faz parte da vida (DP, 20/04/2020), publicada em um momento crítico da humanidade e, mais ainda, do Brasil, mostra, nos fragmentos de textos aqui transcritos, a importância e a falta que ele estava fazendo naquela ocasião pandêmica... “Lugar de bem-estar e democrático, o parque é o principal espaço de convivência humana das cidades, pela capacidade de agregar recursos para recreação e pelas múltiplas energias positivas que podem atrair ao lazer”. [...] “história é o que não falta, nos parques”. [...] “Notícias vindas da região da Jaqueira dão conta de que o parque local, inerte, é um desalento. Entre todos, ele é o de maior fluxo. Diante dessa situação, além de sentirem, de longe, a falta do badalar dos sinos da secular Capela de N. S. da Conceição das Barreiras, lá construída, a orfandade tocou os frequentadores do recinto”.



Efetivamente, foram muitos os problemas e fatos negativos que tivemos que superar, nos últimos anos. Resgatar o país para caminhos mais auspiciosos foi uma vitória de todos. Certamente, “nada será como antes, amanhã”, cantaria Milton Nascimento, o bravo “coração de estudante”, lembram?



A pandemia foi vencida, graças à ciência. O padrão normal voltou. Nossa democracia foi salva e se fortaleceu. E o mais animador, é que o Brasil revigora-se acima do esperado, sem ceticismo.



Nesse novo curso, o Mundo voltou a ver e respeitar o Brasil. Que bom! Abrem-se novos horizontes. Todavia, em busca do melhor temos muito a caminhar pela frente. Caminhar e caminhar, atento ao que falou o poeta caminhante Antonio Machado, “ao andar faz-se caminho / e ao voltar a vista atrás / se vê a estrada que nunca / se há de voltar a pisar”.



E o feliz dia 13 de dezembro de 2023, na nossa querida Jaqueira, ocorreu sem “sonhos frustrados”. Entre os caminhantes, as conversas fluíram por diversos temas... O que acharam do filme Napoleão? Estão gostando da iluminação de Natal do Recife? A governadora Raquel Lyra foi bem, no seu primeiro ano de governo? Quais as chances da Seleção Brasileira e do futebol pernambucano melhorarem? O PIB do Brasil crescerá em torno de 3% e a inflação ficará em torno de 4%, neste ano? A recuperação do Brasil continuará no mesmo ritmo, em 2024? Foram justos, os resultados do Prêmio Jabuti de Literatura? E por aí vai...



Na dispersão, em frente ao portão principal de entrada e saída do parque, um dos caminhantes informa que, dali, vai direto tomar a vacina de reforço, a “Bivalente”, e faz um convite geral: vamos? A resposta foi rápida, positiva, e logo surgiu um novo grupo de caminhantes. Então, vários peregrinos, com a mente no objetivo da cobertura vacinal, encaminham-se à Policlínica Albert Sabin, da Prefeitura, que fica a 150 metros de distância do parque, na esquina da bendita avenida Padre Roma com a rua do Futuro. Enfim, um bom futuro só é possível na companhia da ciência e do bom senso, do bom senso cartesiano, “o poder de bem julgar e a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso” (Discurso do Método, 1637).



O tempo segue, a história rege. Feliz 2024!

P.S. Entraremos em 2024 com um novo livro no prelo. Inspirações recifenses e cervantinas não faltam.

*Administrador de empresas (UFPE) e membro da Asociación de Cervantistas

