Urbanismo Caminho da Escola: Prefeitura do Recife entrega novo projeto em vias do bairro da Iputinga Entre as vias contempladas estão as ruas Paul Harris, Ministro João Alberto, Professor Mussa Hazin e as avenidas Luís Lacerda e Professor Joaquim Cavalcanti

Vias do bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, receberão um novo projeto voltado à implantação de urbanismo tático, que permite o redesenho da via com menor custo e tempo para segurança viária.

A entrega do novo programa feita pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) ocorreu nesta terça-feira (24)

A Liga da CTTU, que animou e orientou os presentes na entrega com ações lúdicas durante a ação nas ruas, esteve presente na cerimônia.

De acordo com a gestão, o objetivo da iniciativa é garantir maior proteção aos pedestres, principalmente crianças e seus responsáveis no caminho da escola.

Entre as vias contempladas estão as ruas Paul Harris, Ministro João Alberto, Professor Mussa Hazin e as avenidas Luís Lacerda e Professor Joaquim Cavalcanti. As vias são adjacentes à Avenida Caxangá e formam o caminho para uma escola, beneficiando, em média, 300 crianças diariamente, além de seus cuidadores.

Caminho da Escola

A intervenção prevê a criação de novos espaços para travessia de pedestres, moderação de velocidade e ampliação das áreas destinadas aos pedestres. Ao longo do trajeto, serão implantadas novas faixas de pedestres e ampliadas as áreas de circulação, com alargamento de calçadas por meio da técnica do urbanismo tático. A velocidade da via será sinalizada reforçando o limite de 30 km/h, por se tratar de área escolar.

Também serão implementados elementos redutores de velocidade, como o estreitamento das faixas de rolamento, encurtando as travessias de pedestres. A sinalização viária ainda será preenchida com brincadeiras no chão como forma de não deixar de lado a ludicidade para crianças.

O projeto foi implantado aplicando os conceitos do Programa Streets for Kids, do qual o Recife participou entre 2023 e 2024 por meio da Iniciativa Global de Desenhos de Cidades (GDCI, na sigla em inglês), parceira da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. O Recife foi a única cidade brasileira beneficiada com subsídios do programa.

Streets for Kids

O apoio possibilitou o fortalecimento técnico da cidade para o desenvolvimento de projetos voltados à segurança viária de crianças, especialmente em áreas de grande circulação desse público, como parques e escolas. Desde então, já foram implantados projetos como os da Rua das Oficinas, no bairro do Pina; da Rua Othon Paraíso, no Torreão; e da Praça Miguel de Cervantes, na Ilha do Leite.

Nos dois últimos, as intervenções inicialmente realizadas com pintura foram posteriormente substituídas por concreto, tornando permanentes as ampliações de calçadas e criação de canteiros para auxiliar nas travessias e adequar a velocidade.

Na Rua Othon Paraíso, no Torreão, antes da intervenção, 79,6% dos veículos excediam a velocidade de 30 km/h. Após o projeto, esse percentual caiu para 22,3%, uma redução de 72%. Já a Praça Miguel de Cervantes, na Ilha do Leite, integra uma Zona 30 implantada no bairro em 2019, responsável por uma redução de 75% nos sinistros de trânsito com vítimas até 2023.

Com a implantação e ampliação das áreas de calçadas e travessias, pedestres de escolas e hospitais foram beneficiados. Esses projetos inclusive já tiveram seus redesenhos consolidados através da construção de calçadas e ilhas realizados pela Emlurb e outros parceiros.

“Quando falamos de crianças, essa vulnerabilidade é ainda maior, tanto pela fragilidade do corpo quanto pela falta de discernimento para atravessar ruas ou se proteger. Por isso, as ruas precisam proteger as crianças e ser espaços de brincadeira e convivência, não de perigo”, destaca o gerente-geral de Mobilidade Humana do Recife, Antônio Henrique.

