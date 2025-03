Caminhão e carreta caem em ribanceira após colidirem na BR-101, em Igarassu

A- A+

Um caminhão e uma carreta caíram em uma ribanceira após colidirem no km 39,5 da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 9h, próximo de um retorno, no sentido Recife da via.

Os dois motoristas ficaram feridos. Um deles saiu sozinho do caminhão e foi socorrido de ambulância pelo Samu.

O outro motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e socorrido de helicóptero pela PRF e pelo Samu para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na RMR.

De acordo com a PRF, a suspeita é de que a colisão tenha sido causada porque o caminhão, que transportava cilindros vazios de cloro, foi mudar de faixa pra fazer o retorno e acabou colidindo com a carreta, carregada com areia.

