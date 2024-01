Caminhoneiro alcoolizado atinge caminhonete e arremessa veículo de viaduto da BR-104, em Caruaru

A- A+

Uma caminhonete foi arremessada de um viaduto na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (4).



O acidente aconteceu após o veículo ser atingido e arrastado por um caminhão conduzido por motorista alcoolizado.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 21h50, no km 65 da rodovia.



Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento que a caminhonete despencou do viaduto.

A corporação detalhou que o motorista do veículo arremessado ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.



Na unidade de saúde, a vítima passou por exames de imagem e foi liberada na madrugada desta sexta-feira (5)..

Já o motorista do caminhão, que provocou o acidente, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi de 0,93mg/l, o que configura crime de trânsito.

Condutor do caminhão estava alcoolizado. Foto: Divulgação/PRF

O homem foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru por alcoolemia.

