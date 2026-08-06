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Caminhoneiro bate em kombi, parada de ônibus e árvore após passar mal na BR-101

Apesar do impacto e do susto, o sinistro não deixou feridos

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Caminhoneiro bate em kombi, parada de ônibus e árvore após passar mal na BR-101Caminhoneiro bate em kombi, parada de ônibus e árvore após passar mal na BR-101 - Foto: PRF/Divulgacao

Um caminhão atingiu a parte lateral de uma kombi, uma parada de ônibus e uma árvore, na manhã desta quinta-feira (6), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O sinistro aconteceu no quilômetro 47,9 da BR-101, no sentido João Pessoa, por volta das 6h30, nas proximidades da Chesf.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista afirmou ter passado mal. Ele fez teste do bafômetro e, também segundo a corporação, o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica.

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Imagens enviadas à reportagem pela página Expert Drones mostram o caminhão após o sinistro. Os galhos da árvore aparecem cobrindo duas das três faixas do trecho da rodovia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Apesar do impacto e do susto, o sinistro não deixou feridos. 

A faixa da esquerda da rodovia, no sentido João Pessoa, foi interditada e o trânsito ficou complicado no local. Por volta das 10h10, a PRF informou que a árvore foi retirada, mas o caminhão seguia na via, bloqueando a faixa da esquerda.

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