Um caminhoneiro de 39 anos foi preso em flagrante transportando 31,2 kg de pasta base de cocaína, maior apreensão da droga realizada este ano em Pernambuco pela Polícia Federal.



A prisão do homem ocorreu por volta das 11h dessa segunda-feira (15), após a corporação receber uma informação anônima de que um veículo oriundo da Bahia transportaria drogas para regiões do Nordeste.



A identificação do suspeito ocorreu no momento em que ele passava pelo Trevo do Ibó, que fica na divisa dos estados de Pernambuco e Bahia, fazendo o entroncamento das BRs-116, 426 e 316.





Com apoio da Polícia Militar da Bahia, os agentes federais abordaram vários veículos, entre eles uma saveiro de cor branca, que estava vindo de Irecê/BA com destino final em São José de Piranha/PB.

Droga foi encontrada na lataria do veículo. Foto: Divulgação/PF

Segundo a PF, após vários questionamentos feitos ao motorista, ele começou a demonstrar nervosismo e contradição nas respostas. Percebendo algo estranho no interior da lataria do veículo, os agentes e o condutor foram para uma oficina nas proximidades.



Ao ser aberta a carroceria da caminhonete, foram encontrados 31 tabletes com aproximadamente 31,2 kg de pasta base de cocaína. O homem, que é natural de Irecê, na Bahia, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, no Sertão.

Durante interrogatório, o preso apenas informou ter pegado a droga no Mato Grosso do Sul e que o destino final do entorpecente era a Paraíba.



Ele foi autuado por tráfico interestadual de drogas e será enviado para a audiência de custódia. Caso seja confirmada a prisão preventiva, o caminhoneiro será levado para a Cadeia Pública de Salgueiro.

As penas para o crime de tráfico interestadual de drogas variam de 5 a 20 anos de reclusão.

