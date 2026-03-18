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Greve Caminhoneiros: CNTTL afirma que vai esperar reunião para se manifestar sobre greve Boulos volta atrás e diz que vai aguardar encontro de lideranças para tomar uma posição

Pouco depois de se manifestar contra a greve dos caminhoneiros autônomos de Santos (SP) e anunciar o agendamento de uma reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL) voltou atrás e informou, no fim da noite desta terça-feira, 17, que vai aguardar a realização de um encontro de lideranças da categoria para tomar uma posição sobre a mobilização.

"Em função da dinâmica do movimento paredista articulado pelos caminhoneiros autônomos, que ganhou repercussão midiática, lideranças da categoria irão se reunir com caminhoneiros de todos os portos do país nesta quarta-feira, dia 18, em Santos", informou o presidente da entidade, Paulo João Estausia, em comunicado. "Diante desse cenário, a CNTTL pede que desconsidere a nota anterior porque irá aguardar o resultado dessa reunião coletiva dos caminhoneiros autônomos."

Mais cedo, a confederação havia informado, em nota, que tinha agendado uma reunião com Guilherme Boulos. Em consequência, a entidade pediu a suspensão da paralisação aprovada pelos caminhoneiros autônomos de Santos (SP).

"Somos a favor das pautas prioritárias dos caminhoneiros, mas defendemos a suspensão desse movimento, porque conseguimos um canal de diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República", tinha dito Paulo João Estausia.



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