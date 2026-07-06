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Acidente Caminhonete colide com carro ocupado por família em Candeias e deixa três feridos Segundo testemunhas, a caminhonete estava em alta velocidade e era conduzida por um jovem

Três pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois veículos em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na noite deste domingo (5). Segundo testemunhas, uma caminhonete acertou em cheio a lateral de um carro de passeio que conduzia a família. Uma das vítimas está internada em UTI.

De acordo com testemunhas, a caminhonete vinha em alta velocidade na via, enquanto o carro, ocupado por Pedro Luciano Araújo Pereira, a esposa Regina Célia da Silva Lima e a filha criança, de cerca de 10 anos, entrava na garagem do condomínio, localizado na avenida Presidente Castelo Branco. A caminhonete transportava quatro jovens.

Segundo informações de familiares das vítimas, a criança teve apenas escoriações, o pai deve passar por uma cirurgia na mão e a mãe está internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com traumatismo craniano. Nenhum dos passageiros da caminhonete sofreu ferimentos graves. O condutor chegou a realizar o teste do bafômetro, mas não acusou ingestão de álcool.

Segundo informações de testemunhas ouvidas pela Folha de Pernambuco, o suspeito responsável pela colisão estava em um carro alugado e pratica manobras em alta velocidade com caminhonetes, publicando imagens nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, afirmou que a ocorrência está sob investigação.

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 6 de julho, a ocorrência de acidente de trânsito com três vítimas não fatais. De acordo com relatos, houve uma colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar. As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso”, registrou a corporação.



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