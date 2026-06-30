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POLÍCIA Caruaru: caminhonete com 95 restrições judiciais é recolhida na BR-104 Fiscalização foi realizada na Unidade Operacional (UOP) Juriti

Uma caminhonete com 95 restrições judiciais foi recolhida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-104, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no domingo (28).

Segundo a corporação, as restrições foram constatadas em consultas nos sistemas durante a abordagem. A fiscalização foi realizada na Unidade Operacional (UOP) Juriti.

Dentre as irregularidades, estão "impedimentos relacionados à circulação, transferência de propriedade e penhora, entre outras determinações", ainda de acordo com a PRF.

"Diante da situação, a caminhonete foi recolhido para o cumprimento das determinações judiciais e adoção das medidas cabíveis", completou a polícia.

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