Ex-PM é alvejado dentro de carro em Boa Viagem; mulher morre por bala perdida

Um ex-policial militar de Pernambuco (PMPE), conhecido por “Júnior Black”morreu na tarde desta segunda-feira (17), depois de ter o seu carro, uma Hilux cabine dupla, atingido por disparos de arma de fogo, no bairro de Boa Viagem, área nobre da Zona Sul do Recife.

Em meio aos disparos, uma mulher de 54 anos que passava pelo local acabou atingida por uma bala perdida. Ela não resistiu.

O veículo com o ex-PM estava estacionado na rua Dr. João Guilherme Pontes Sobrinho, próximo ao restaurante Bode do Nô.

De acordo com testemunhas que estavam no local no momento da arbordagem, o autor dos disparos fugiu em um carro branco, modelo Kwid, da Renault.

Matéria em atualização.

