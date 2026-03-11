A- A+

SINISTRO Caminhonete com carga de frutas capota e deixa dois feridos na BR-101, em Escada De acordo com a PRF, o veículo capotou porque um pneu estorou

Uma caminhonete que transportava frutas capotou na manhã desta quarta-feira (11) e deixou motorista e passageiro feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, o sinistro aconteceu no quilômetro 119,4 da BR-101, em Escada, na Mata Sul de Pernambuco, no sentido Palmares.

De acordo com a corporação, o veículo capotou após um pneu estourar.

Caminhonete que transportava frutas capota e deixa dois feridos na BR-101, em Escada. - Foto: PRF/Divulgação

"O motorista foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Mendo Sampaio, no Cabo de Santo Agostinho [Região Metropolitana do Recife]. O passageiro teve ferimentos leves e vai para o Hospital Regional de Escada", informou a PRF.

A rodovia chegou a ser bloqueada por cerca de 40 minutos para remoção do veículo, mas foi totalmente liberada às 7h25.

Veja também