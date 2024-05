Caminhonete transformada irregularmente em ambulância é apreendida pela PRF no Recife

A- A+

Uma caminhonete transformada de forma irregular em uma ambulância foi apreendida nessa terça-feira (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e transitava na BR-101, no Recife.

O automóvel apresentava pintura e sirene típicas de um veículo de emergência, mas não tinha autorização para circular com essas modificações.

Os agentes realizavam uma fiscalização no bairro do Curado, na Zona Oeste da capital pernambucana, quando perceberam a movimentação do veículo e deram ordem de parada.

Durante a abordagem, foi descoberto que a caminhonete estava com o licenciamento atrasado desde 2020 e era alvo de busca e apreensão.

Em consulta, a equipe descobriu que a cor original da caminhonete era branca e o motorista não poderia prestar o serviço de atendimento de emergência com o veículo.



Questionado pelos agentes, o motorista alegou que tinha uma cooperativa de saúde e transportava pacientes com problemas renais. Ainda assim, a equipe desconfiou dessa informação, já que o veículo por dentro estava em péssimo estado de limpeza e conservação, inclusive com uma cadeirinha de criança no banco traseiro e um cesto com roupa suja

O condutor foi autuado pelas irregularidades e o veículo foi recolhido ao pátio, para ser entregue à Justiça.

Caminhonete transformada em ambulãncia é apreendida pela PRF no Recife. - Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

