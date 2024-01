A- A+

Recife Carnaval: camisinhas, lubrificantes e materiais educativos serão distribuídos; veja orientações Praça do Arsenal e Ibura contarão com testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites

Para que a saúde sexual dos foliões seja preservada durante o Carnaval, a Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife será responsável por distribuir, de forma gratuita, 1,3 milhão de preservativos masculinos e femininos, 300 mil sachês de gel lubrificante e 25 mil materiais educativos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Os foliões poderão realizar testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C em dois pontos: Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, e Ibura, das 18h às 2h. O resultado sai em meia hora.

Nos casos em que o resultado der positivo, o usuário receberá aconselhamento e será encaminhado para tratamento na rede municipal de saúde.

Nos dias de festa, a Profilaxia Pós-Exposição (PeP) será ofertada nas policlínicas Barros Lima, em Casa Amarela; Arnaldo Marques, no Ibura; Agamenon Magalhães, em Afogados; e a Amaury Coutinho, em Campina do Barreto.

A estratégia de prevenção é ofertada em casos de violência sexual, acidente com o uso do preservativo (rompimento ou saída) durante ato sexual, contato com materiais perfurocortantes com risco de infecção e para profissionais de saúde que tenham acidente de trabalho com risco biológico. A PeP deve ser iniciada, preferencialmente, nas primeiras duas horas após a exposição, e no máximo em até 72 horas.

Ginecologista reforça orientações

Médica ginecologista, Maria Carolina Valença indica que o preservativo seja levado à folia junto com itens pessoais. "Esse é um método acessível, de fácil utilização, que pode ser levado junto com os objetos pessoais e que diminui bastante o risco de contaminação e de gravidez não planejada", frisa.

Maria Carolina Valença indica que o preservativo seja levado à folia junto com itens pessoais. Foto: Alisson Matias

Ela aponta pílulas do dia seguinte e a inserção de dispositivos intrauterinos como soluções para prevenção de gravidez. E reforça a recomendação da PeP em casos de risco à saúde.

“A pílula do dia seguinte ou a colocação de um DIU podem ser opções quando o receio é gravidez não planejada. Agora, se foi uma exposição sexual com risco de infecção, o usuário deve se informar sobre a Profilaxia Pós-Exposição (PeP), que deve ser iniciada em até 72 horas e está disponível no Sistema Único de Saúde. Com esses cuidados, é possível evitar algumas infecções e graves complicações”, diz.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o uso da camisinha, seja ela masculina ou feminina, em todas as relações sexuais, é o método mais eficaz para proteção contra o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como sifílis, clamídia, tricomoníase, gonorreia, hepatites B e C e o HPV, que são doenças transmitidas, principalmente, por meio de contato sexual com uma pessoa que esteja infectada.

