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DEMOCRACIA

Campanha aproxima eleições da vida cotidiana dos jovens na Zona Norte do Recife

Projeto da Escola da Democracia reúne formação política, produção de conteúdo e intervenções urbanas, e será lançado na próxima quinta-feira (15)

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Ação pretende estimular participação consciente de jovens de 16 a 24 anos nas Eleições de 2026Ação pretende estimular participação consciente de jovens de 16 a 24 anos nas Eleições de 2026 - Foto: Paloma Lima

A Escola da Democracia lança, na próxima terça-feira (15), Dia Internacional da Democracia, a campanha “Eu Colo no Corre da Democracia”, no Compaz do Alto Santa Teresinha, na Zona Norte do Recife.

A iniciativa busca aproximar o debate democrático do cotidiano das juventudes, especialmente de meninas e mulheres, por meio de formação política, produção de conteúdos e intervenções urbanas.

O lançamento será realizado durante a tarde, às 14h, e terá como foco três temas relacionados às Eleições de 2026: os cargos que estarão em disputa, a confiança nas urnas eletrônicas e a votação para o Senado, que contará com dois votos diferentes.

A proposta é ampliar o conhecimento dos jovens sobre o processo eleitoral e estimular uma participação mais consciente. A campanha parte da compreensão de que a democracia está presente em situações que ultrapassam o período eleitoral.

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O direito de circular pela cidade, viver sem violência, ter direitos respeitados, cuidar do território, amar livremente e participar das decisões públicas também são dimensões da vida democrática.

Nesse contexto, o voto consciente é apresentado como uma das formas de participação política.

A escolha de representantes pode contribuir para a definição de políticas públicas relacionadas às demandas que afetam diretamente as comunidades e os territórios onde vivem as juventudes.

A iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pela Escola da Democracia com jovens mulheres de territórios periféricos da Zona Norte da capital pernambucana.

Em 2026, a organização realiza uma formação em Educação para a Cidadania, que aborda temas como democracia, direitos, desigualdades, justiça interseccional, território, meio ambiente, comunicação e participação política.

Com a campanha, a instituição prevê a ampliação desse debate entre jovens de 16 a 24 anos e fortalecer uma participação democrática informada e ativa nas Eleições de 2026. A proposta é relacionar o letramento político às situações concretas que fazem parte da vida cotidiana desse público.

Juventudes nas eleições
A ação considera o papel das juventudes no processo eleitoral brasileiro.

Em 2026, 158.745.463 pessoas estão aptas a votar no país, enquanto Pernambuco reúne aproximadamente 7,2 milhões de eleitoras e eleitores. Entre os pernambucanos de 16 a 24 anos, são 949.983 pessoas aptas a votar.

Desse total, 96.037 têm 16 ou 17 anos; 327.967 estão na faixa de 18 a 20 anos; e 525.979 têm entre 21 e 24 anos. Para a Escola da Democracia, os números evidenciam a relevância das juventudes nas decisões eleitorais.

A participação desse grupo pode influenciar escolhas políticas que terão efeitos sobre direitos, políticas públicas e condições de vida nos territórios.

A pesquisa “Juventudes: Um Desafio Pendente”, da Fundação Friedrich Ebert, aponta uma relação complexa das novas gerações com a democracia.

Segundo o levantamento, 66% dos jovens entrevistados consideram a democracia a melhor forma de governo, enquanto 58% avaliam que um líder forte poderia resolver melhor os problemas do que partidos ou instituições.

O estudo também indica que as redes sociais têm papel central no acesso das juventudes à informação política.

Para a Escola da Democracia, os dados reforçam a importância de espaços de formação capazes de estimular a leitura crítica das informações e ampliar as possibilidades de participação política.

Jovens produzem conteúdo
A campanha também terá participação direta de jovens formadas pela Escola da Democracia.

Na próxima quinta-feira (17), 20 meninas selecionadas entre participantes das primeiras turmas vão iniciar uma nova etapa da formação em Educação para a Cidadania, que incluirá atividades voltadas à produção de conteúdos para a iniciativa.

“A campanha dialoga com uma das apostas centrais da Escola da Democracia: fortalecer meninas e jovens mulheres para que reconheçam quem são, compreendam os lugares de onde falam, desenvolvam autonomia para se posicionar e ampliem sua capacidade de participar das decisões que atravessam suas vidas”, destaca a diretora executiva da Escola da Democracia, Madalena Rodrigues.

A proposta é estimular o reconhecimento dos próprios territórios e ampliar a capacidade de posicionamento diante das decisões que afetam suas vidas.

Além do lançamento, a campanha será divulgada nas redes sociais, pelo WhatsApp, em rádios, cartazes e ações realizadas nos bairros da Zona Norte.

A iniciativa também terá uma atividade no Centro da cidade, prevista para o próximo dia 2 de outubro. Com isso, a programação conta com um passeio de barco pelo Rio Capibaribe e projeções urbanas.

A ação pretende levar as mensagens da campanha a outros espaços do Recife e relacionar a democracia à maneira como a população vive, circula e ocupa a cidade.

Ao associar a palavra “democracia” a situações concretas da vida, a Escola busca ampliar a discussão para além das eleições.

A proposta é mostrar que participar da democracia também envolve conhecer direitos, acompanhar decisões públicas, ocupar espaços de participação e construir coletivamente respostas para problemas dos territórios.

Serviço:
Campanha Eu Colo no Corre da Democracia

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