A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Campanha busca doações de brinquedos e livros para crianças de comunidades de terreiros no Recife Mobilização no Alto José do Pinho aceita doações presenciais e por pix até este sábado (10); entrega ocorre na véspera do Dia das Crianças

O Afoxé Ylê de Egbá promove uma campanha solidária para arrecadar livros infantis, brinquedos, doces e guloseimas voltadas a crianças do Alto José do Pinho e de comunidades de terreiro do entorno, na Zona Norte do Recife. As contribuições podem ser realizadas até este sábado (10).



Segundo a organização, a ação entrou na reta final e foca em ampliar principalmente o volume de brinquedos arrecadados para atender o maior número possível de famílias.



"Um brinquedo ou um livro que parece simples para quem está doando pode ser justamente aquilo que uma criança gostaria de ganhar. Queremos proporcionar essa alegria e chegar ao maior número possível de crianças. Por isso, cada doação importa", afirma a produtora cultural envolvida na iniciativa,Vanessa Silva.





As doações devem ser entregues na sede do Afoxé Ylê de Egbá, localizada na Rua Severino Bernardino Pereira, 216, no Alto José do Pinho.



Para contribuições em maior quantidade, a organização pode combinar a retirada dos produtos no endereço indicado pelo doador. Neste caso, o contato deve ser realizado pelos telefones 81 9.9828-2467, de Vanessa Silva, ou 81 9.8686-9136, de Nouga do Axé.

Além das doações materiais, o público pode colaborar com qualquer valor financeiro, que será revertido para a compra de mais presentes, via chave pix 97.370.076/0001-40 , que tem o Ylê Asé Ayra Adjaosi como favorecido.



Os livros, brinquedos, doces e guloseimas arrecadados serão entregues neste domingo (11), durante uma ação em celebração ao Dia das Crianças no Alto José do Pinho.

Veja também