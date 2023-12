A- A+

SOLIDARIEDADE ONG busca doações para manter atividades em prol do desenvolvimento social no Sertão "Amigos do Bem" atua há 30 anos, com atendimento de 150 mil pessoas todos os meses

A ONG Amigos do Bem abriu campanha para arrecadar fundos com o objetivo de manter em pleno funcionamento as atividades da instituição, que atua há 30 anos no desenvolvimento de comunidades no Sertão nordestino.

Os interessados em contribuir podem participar através do site oficial, com opções de valores para doação e métodos de pagamento diversos. Além disso, há a possibilidade de doação mensal à instituição.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Amigos do Bem, estão o desenvolvimento social e econômico de comunidades que vivem em situação de extrema pobreza. Atualmente, a instituição atende mais de 150 mil pessoas em 300 povoados isolados de Alagoas, Pernambuco e Ceará. A organização também conta com 10.600 voluntários.

“Queremos ampliar ainda mais o impacto positivo da nossa parceria com a Amigos do Bem e incluir o público nessa corrente, fazendo com que todos possam ser agentes de transformação e contribuam com o futuro dessas crianças e adolescentes”, diz Thais Nascimento, gerente de Marketing da PepsiCo Brasil. A campanha é promovida pela marca Toddynho.

