RECIFE Campanha da Alepe para atendimentos médicos gratuitos esgota em menos de 24 horas no Recife A iniciativa, intitulada como "Outubro Rosa e Novembro Azul: Juntos nos Cuidamos", oferta mais de 3 mil vagas de serviços de saúde

Com lançamento na última segunda-feira (23), a campanha "Outubro Rosa e Novembro Azul: Juntos nos Cuidamos", promovida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), esgotou, em menos de 24 horas, as mais de 3 mil vagas disponíveis para atendimentos médicos e serviços de saúde gratuitos para a população e servidores da instituição.

As especialidades relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata foram as mais procuradas nesses dois dias de campanha, além das áreas de odontologia, oftalmologia e consultas médicas.



“A grande procura pelos serviços indica que a Alepe acerta ao disponibilizar atendimento médico à população. A Casa está cada vez mais mobilizada para assegurar saúde aos servidores e prestar serviço de qualidade à sociedade", revelou o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto.

Com isso, a iniciativa, que se estende até 1° de novembro, manterá em atendimento apenas o ambulatório do pé diabético, serviço extra voltado para pacientes com complicações provocadas pelo diabetes. Por mais que a procura por esse tipo de serviço médico também seja expressiva, já contabilizando mais de 160 atendimentos, a Alepe disponibilizará 50 vagas pela manhã, das 8h às 12h, e 50 vagas à tarde, das 14h às 16h, até o encerramento da campanha.

A campanha "Juntos nos Cuidamos" oferece gratuitamente consultas e exames nas áreas de odontologia, mastologia, urologia, ginecologia, clínica médica, endocrinologia, cardiologia, neurologia, oftalmologia, fonoaudiologia, exames de prevenção e laboratoriais, além de práticas integrativas de autocuidado e bem-estar.

A ação é uma iniciativa da Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional (SSMO) da Alepe em parceria com a Fundação Altino Ventura, Prefeitura do Recife, Universidade Maurício de Nassau (Uninassau) e Fecomércio (Federação do Comércio Varejista de Pernambuco) que inclui o Sesc e Senac.

"Parabéns à Superintendência de Saúde e muito obrigado aos valorosos parceiros desta empreitada que promove a disseminação de informações, prevenção e autocuidado. Vamos seguir trabalhando em novos projetos voltados para a saúde e bem-estar”, finalizou o presidente da Alepe.

