Campanha da Fraternidade 2023 aborda temática da fome; lançamento ocorre na Casa do Pão, no Recife

A- A+

Com o tema “Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16), a Arquidiocese de Olinda e Recife realiza o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2023. O evento ocorre a partir das 14h30, na Casa do Pão, localizada na Rua do Imperador, nº 34, no bairro de São José, área central do Recife.



Após o lançamento, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, celebra a Missa de Cinzas, às 16h, que marca o início da Quaresma. A missa conta com a participação do clero e de fiéis católicos vindos de todos os vicariatos da Arquidiocese.



A Campanha da Fraternidade é um momento de unidade da Igreja no Brasil, para refletir sobre a fome e atuar mais efetivamente no atendimento aos irmãos mais necessitados.



Em vídeo divulgado nas redes sociais da Arquidiocese, dom Fernando convida os fiéis a participarem da celebração.



“Por ter um tema voltado para a questão da fome, escolhemos para fazer o lançamento na Casa do Pão. Será uma oportunidade bonita para que todos possam conhecer esse trabalho que é fruto do 18º Congresso Eucarístico Nacional. Faremos uma bela celebração às 16h, mas tudo terá início às 14h30 com alguns eventos, algumas reflexões e apresentações. Todos são convidados, venham participar conosco e vamos viver essa Quaresma com muita intensidade, nos preparando da melhor maneira possível para celebrar a Páscoa de Jesus”, afirmou o arcebispo.

Temática da fome

Esta é a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aborda a temática da fome, desde 1962, quando nasceu a Campanha da Fraternidade no Brasil. A Campanha é apresentada todos os anos na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa.



Confira a programação:

14h – Acolhida;

14h30 – Apresentação do tema da Campanha da Fraternidade (Padre Edson André Ramos – Coordenador arquidiocesano da Campanha da Fraternidade);

15h – Depoimento das Pastorais Sociais (Vivian Santana);

16h – Celebração eucarística (Missa de Cinzas).

Veja também

Coronavírus Pernambuco começa imunização bivalente contra Covid na segunda. Saiba quem poderá tomar a vacina