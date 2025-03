Campanha da Fraternidade 2025 convida para reflexão sobre a "Fraternidade e Ecologia Integral"

A- A+

O lançamento da Campanha da Fraternidade 2025, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), acontece nesta Quarta-feira de Cinzas (5), na comunidade Ilha de Deus, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Neste ano, a Igreja convida os fiéis a refletirem sobre a “Fraternidade e Ecologia Integral”, tendo como lema “Deus viu que tudo era muito bom”.

Também nesta Quarta-feira de Cinzas inicia-se a Quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. A missa da imposição de cinzas ocorre, tradicionalmente, toda a Quarta-feira de Cinzas. Nesta quarta (5), a celebração ocorre, a partir das 16h, na comunidade Ilha de Deus, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, onde também será realizada a abertura da Campanha da Fraternidade 2025, a partir das 13h.

“No Brasil, além de todos estes elementos vinculados à espiritualidade quaresmal, nós somos convidados a colocar um outro elemento, um tema para a reflexão no âmbito mais social. Uma vez que a doutrina social da Igreja também é um elemento fundamental da nossa fé. No Brasil, este ano, a Igreja propõe a temática da ecologia integral”, explica Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife.

O conceito de ecologia integral está presente nos documentos Laudato Si e Laudate Deum, escritos pelo Papa Francisco, e tem como inspiração o Cântico das Criaturas, composto por São Francisco de Assis há 800 anos.

“São Francisco de Assis, há 800 anos, escreveu um cântico chamado Cântico das Criaturas, no qual ele louva a Deus por toda criação. Por isso, também pela celebração dos 800 anos, nós utilizamos o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis como inspiração e porta de entrada para a reflexão sobre a ecologia integral”, afirmou o arcebispo.

A proposta da Campanha da Fraternidade 2025 é aprofundar o entendimento sobre o papel do ser humano na criação divina, refletindo sobre o consumo, a produção e o descarte de resíduos.

“A ecologia integral se preocupa em como Deus, nosso Pai e Criador, fez tudo segundo o seu coração amoroso, fez o universo belo e bom. "Ele viu que tudo era muito bom" é a frase que se repete no livro do Gênesis. Ele entrega o mundo, a criação, ao ser humano. O ser humano é a coroa da criação, e deve ser o seu guardião. Obviamente, tirar dali o seu sustento, mas com respeito e sustentabilidade. Desenvolver a criação, produzir trabalho, produzir renda, produzir riqueza, mas sempre respeitando para que a criação não venha à exaustão e não seja destruída”, ressalta Dom Paulo.

O arcebispo também destaca que a Campanha da Fraternidade 2025 traz um chamado à responsabilidade individual e coletiva.

“Ao mesmo tempo, nós somos convidados a buscar a sustentabilidade em relação àquilo que nós produzimos, a como nós consumimos e como nós descartamos. É muito importante refletir sobre o que nós consumimos dentro da nossa casa [...], deixarmos a nossa alimentação cada vez mais natural. Ao mesmo tempo, refletir sobre como nós descartamos o nosso lixo. O que há de supérfluo, qual é o estilo do nosso consumo? Então, a reflexão sobre a ecologia integral envolve o trabalho, o consumo, o descarte, as relações políticas, sociais e econômicas”, enfatiza.

Dom Paulo Jackson fala ainda sobre como a degradação ambiental tem impacto direto sobre os mais pobres, o que torna a ecologia um tema social urgente.

“Pensemos, por exemplo, como no Brasil, nestes últimos anos, fomos impactados por tantas crises ambientais. As enchentes no Rio Grande do Sul, os incêndios no Pantanal, as secas na Amazônia. Quem mais sofre essas grandes crises ecológicas? O ser humano mais pobre. Os mais pobres são os que mais padecem”, disse o religioso.

O arcebispo avalia que esse impacto desproporcional se repete em outras partes do mundo, agravando a situação de países em vulnerabilidade.

“Olhemos para o Haiti. Há alguns anos, houve um grande furacão. Até hoje, o país não conseguiu se recuperar, se refazer [...]. Mesma coisa acontece em alguns países da África, que padecem em secas gigantescas, ou grandes problemas com a exploração de diamantes, de petróleo [...]. Então, percebam como a ecologia, na verdade, está profundamente integrada com a dimensão social. Por isso, o Papa Francisco chama de ecologia integral”, explicou o arcebispo.

A Campanha da Fraternidade 2025, portanto, busca despertar nos fiéis um olhar atento à preservação da criação e ao impacto das ações humanas sobre o planeta e sobre as populações mais vulneráveis.

“Somos chamados então a voltar o nosso olhar para o Deus criador, que nos deu esse grande presente que é a criação, da qual nós fazemos parte. Mesmo sendo coroas da criação, fazemos parte dela. E temos a responsabilidade de cuidar da criação, de sermos guardiões, custódios, guardadores. Guardar a vida, proteger a vida, trabalhar com dignidade, viver do fruto da terra e do trabalho, mas, ao mesmo tempo, cuidando para que nada seja destruído”, conclui Dom Paulo Jackson.

Confira a programação completa da abertura da Campanha da Fraternidade 2025:

13h - Acolhida - Comunidade da Ilha de Deus

14h - Apresentação Cultural

14h20 - Composição da Mesa - Pe. Edson André

14h30 - Fala do Senhor Arcebispo de Olinda e Recife que abordará a temática da

14h45 - Fala do Senhor Prefeito do Recife João Campos

14h55 - Fala da Senhora Senadora Tereza Leitão

15h05 - Fala da Senhora Governadora do Estado Raquel Lyra

15h15 - Música

15h20 - Fala da Senhora Nalvinha trazendo um retrato histórico da Ilha de Deus

15h25 - Apresentação cultural da Turma do Flau

15h40 - Pausa para preparação para santa missa

16h - Celebração Eucarística de abertura da CF 2025

- Apresentação de Pe. Fábio Potiguar (secretário executivo da Caritas Arquidiocesana).

- Entre da Comenda da Campanha da Fraternidade no Calendário Oficial da Cidade.

