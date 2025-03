A- A+

fé Campanha da Fraternidade 2025 é lançada no Recife; natureza e justiça social são pilares do tema O tema deste ano busca conscientizar sobre a justiça ambiental e social

Com o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, a Campanha da Fraternidade 2025 foi lançada nesta Quarta-Feira de Cinzas (5) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Em Pernambuco, a abertura deste período aconteceu com a Missa de Cinzas, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, na Comunidade Ilha de Deus, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A governadora do Estado, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, também marcaram presença no lançamento da campanha.

Missa de Cinzas

A programação na Comunidade Ilha de Deus contou com apresentações culturais realizadas por crianças e adolescentes que moram no local.

O ápice do lançamento da Campanha da Fraternidade 2025 aconteceu com a imposição das cinzas, que simboliza o início do período da Quaresma para os cristãos.

Momento de conversão

De acordo com dom Paulo Jackson, a Campanha da Fraternidade é um período em que as pessoas são convocadas a refletir sobre a conversão pessoal e comunitária.

“Neste ano, somos convidados a refletir sobre as grandes temáticas que afetam nossa vida no planeta. Como as mudanças climáticas e ecológicas impactam nas vidas das pessoas. Pensar também sobre nossa organização social. Como produzimos o trabalho, como consumimos e como descartamos o lixo”, disse o arcebispo, que também comentou sobre o lançamento na Ilha de Deus.

“Viemos para a Ilha de Deus exatamente porque aqui ao redor está um grande estuário de manguezais, mas ao mesmo tempo podemos ver a disparidade social, a falta de comunhão. Queremos com essa Campanha da Fraternidade ajudar todos nós a refletir sobre a criação. Como obra especial de Deus entregue em nossas mãos. Somos guardiões da vida. Deus tudo cria e viu que era tudo muito bom e nos entregou para que possamos tirar o sustento da vida, mas ao mesmo tempo não exprola-la à exaustão e destruí-la. Para convivermos em harmonia conosco, com os outros, com a sociedade e com Deus. Este é o sentido da Quaresma e da Campanha da Fraternidade”, completou dom Paulo Jackson.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, agradeceu pelo convite para comparecer no lançamento da Campanha da Fraternidade 2025. Ela acredita que o tema deste ano está relacionado com o que se passa no mundo.

A governadora Raquel Lyra no lançamento da Campanha da Fraternidade | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"O lançamento da campanha fala muito sobre o tempo em que estamos vivendo. Muitos opostos, lutas e guerras no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, sem conseguir cuidar direito da nossa casa. Temos a concepção plena que só vamos ter justiça de verdade no momento em que a gente tiver justiça ambiental e social alinhadas. O que se lança para o mundo neste momento é a possibilidade de refletir quando iniciamos a Quaresma. A gente pode trabalhar a formação de uma nova consciência cidadã. Somos um povo só, o Carnaval mostra um pouco da nossa diversidade e que Pernambuco foi muito exemplo disso e precisamos cuidar uns dos outros. Nossos filhos e netos estarão aqui e precisamos cuidar do nosso planeta”, afirmou Raquel Lyra.

O prefeito do Recife, João Campos, lembrou das ações do seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, na Ilha de Deus e destacou a importância da Campanha da Fraternidade.

O prefeito do Recife, João Campos, foi ao lançamento da campanha | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“No primeiro dia como governador do Estado, ele construiu junto com a comunidade a urbanização da Ilha de Deus. A gente agora pode ver mais uma Campanha da Fraternidade sendo lançada e esse ano de uma forma especial na Ilha de Deus. O tema que traz a importância da ecologia integral, que está perto da vida do planeta e principalmente das pessoas. É uma alegria fazendo parte desse lançamento e, como cristão e católico que sou, participar da Missa das Cinzas”, ressaltou João Campos.

