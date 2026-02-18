A- A+

Fraternidade Campanha da Fraternidade 2026 é lançada com tema sobre moradia e celebração da Missa de Cinzas A campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) traz como destaque a luta pela moradia digna no país

A Campanha da Fraternidade 2026, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi lançada em Pernambuco nesta Quarta-Feira de Cinzas (5), na Concatedral Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

O tema deste ano faz referência à moradia com o lema inspirado no versículo "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14). O objetivo é promover na sociedade a importância da moradia digna como um direito fundamental.

A abertura da Campanha da Fraternidade 2026 e início da Quaresma foi celebrada com a Missa de Cinzas pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

A Missa de Cinzas esteve repleta de fiéis e foi acompanhada pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), além de outras autoridades.

A Campanha da Fraternidade da CNBB existe nacionalmente desde 1964, arrecadando fundos para ações de áreas voltadas para os temas de cada ano.

Os projetos diocesanos são financiados em até R$ 10 mil, enquanto que os nacionais até R$ 40 mil.

De acordo com o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, os temas da Campanha da Fraternidade precisam ser de grande impacto social.

"A Campanha da Fraternidade é aberta a todos os homens e mulheres de boa vontade. É preciso refletir e conscientizar-nos desta situação social gritante, vivenciando uma mudança interior, uma conversão verdadeira e cooperando materialmente para que os projetos sociais na área, no caso deste ano, a moradia, sejam organizados", afirmou o arcebispo de Olinda e Recife.

Doações

As doações podem ser feitas em todas as paróquias de Pernambuco. Os fiéis ou pessoas interessadas devem procurar os locais mais próximos para participar da Campanha da Fraternidade 2026.

"Já houve uma Campanha da Fraternidade com tema bem semelhante. E mesmo refletindo sobre a temática da moradia, estamos muito longes de resolver o déficit habitacional ou de famílias que moram em situações inadequadas. Como a situação no país não melhorou, chamamos novamente para a reflexão sobre essa questão", completou dom Paulo Jackson.

Autoridades

As autoridades presentes na abertura da Campanha da Fraternidade 2026 demonstraram apoio ao tema escolhido pela CNBB e destacaram os projetos realizados durante as suas gestões.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, acompanhou a Missa de Cinzas e lançamento da Campanha da Fraternidade 2026. foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Representando a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, a vice, Priscila Krause, ressaltou que o tema da moradia é importante para a gestão.

"Esse é um tema que entrou na pauta. Pernambuco tem uma política habitacional robusta, através do programa Morar Bem. Mais de 45 mil famílias foram impactadas, entre regularização fundiária, entrega da sua moradia e a possibilidade do financiamento da entrada dessa moradia, que é o Morar Bem Entrada Garantida, onde se financia até R$ 20 mil da entrada para famílias de até dois salários mínimos", disse Priscila Krause.

João Campos, prefeito do Recife, também marcou presença na celebração nesta Quarta-Feira de Cinzas. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O prefeito do Recife, João Campos, reforçou que moradia é uma prioridade para todas as cidades do mundo, incluindo a capital pernambucana.

"As políticas públicas para a área estão com volume recorde de investimento. Mais de três mil unidades estão contratadas em obras. A gente tem mais de 16 mil famílias que estavam em situações de risco que foram protegidas por obras da Prefeitura e parcerias. Também estamos priorizando áreas que as pessoas moravam em palafitas e agora moram em habitacionais. Por exemplo, a comunidade Roque Santeiro que tinha 224 palafitas, mas que agora as famílias estão em habitacionais", pontuou.



Veja também