Solidariedade Campanha da Fraternidade é lançada em Pernambuco; confira o tema deste ano Missa ocorre na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, no Recife

Centenas de fiéis se reúnem ao lado da Casa do Pão, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, para o lançamento da Campanha da Fraternidade 2023 e da Missa de Cinzas, que dá início à Quaresma.

Com o tema "Fraternidade e Fome" e o lema "Dai-lhes vós mesmos de comer" (Mt 14,16), esta é a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aborda a temática da fome desde 1962, quando nasceu a Campanha da Fraternidade no Brasil. A Campanha é apresentada todos os anos na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa.

Após o lançamento da campanha, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, celebra a Missa de Cinzas. A missa conta com a participação do clero e de fiéis católicos vindos de todos os vicariatos da Arquidiocese.

