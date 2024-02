Campanha de Biden aposta em aparições minimalistas para conquistar eleitores

A- A+

A 10 meses das eleições dos EUA, o presidente norte-americano, Joe Biden, está apostado em eventos minimalistas - visitas a uma loja de chá de olhas, à cozinha de uma família e a uma barbearia, por exemplo - em vez de grandes comícios.

Biden está se apoiando em sua força como "político de varejo", aperfeiçoada ao longo de mais de 50 anos em cargos eletivos. Mas a estratégia também reflete o que a sua equipe vê como um cenário midiático diferente, no qual os vídeos do TikTok e os stories do Instagram podem chegar aos eleitores de forma mais eficaz do que os anúncios e discursos televisivos.

No mês passado, em Raleigh, Carolina do Norte, o presidente comprou hambúrgueres e batatas fritas e levou comida para o que sua campanha descreveu como uma "conversa à mesa da cozinha" na casa de Eric Fitts, que trabalha no sistema escolar local e se beneficiou do programas de perdão de dívidas estudantis da administração Biden.

A campanha de Biden gravou a visita, que foi fechada a jornalistas, e posteriormente divulgou trechos selecionados online. Mas o destaque para a equipe do presidente não foi planejado. Um dos filhos de Fitts, Christian, compartilhou um vídeo de 57 segundos no TikTok, oferecendo uma visão dos bastidores da visita de Biden, incluindo o presidente admirando as fotos na geladeira da família e sua limusine saindo da garagem.

A postagem atraiu rapidamente milhões de visualizações, e a campanha de Biden ficou feliz em direcionar os repórteres para ela, embora a campanha em si não use o TikTok devido a questões de segurança nacional.

"Você tem que ir aos lugares onde as pessoas estão", disse o vice-gerente de campanha de Biden, Rob Flaherty.

Ele acrescentou que, em uma época em que as pessoas consomem meios de comunicação em diferentes plataformas que atendem aos gostos individuais, é mais difícil do que nunca para as campanhas alcançarem os eleitores de que necessitam.

Para Biden, esses eleitores são muitas vezes os menos envolvidos no processo político - mais jovens, mais diversificados racialmente do que o país em geral e pouco entusiasmados com uma provável revanche entre Biden e o ex-presidente Donald Trump. "Temos que ampliar a perspectiva sobre para que serve o tempo do presidente, com quem ele está falando e por quê", disse Flaherty

Biden iniciou o ano de eleições presidenciais com dois grandes discursos perto de Valley Forge, na Pensilvânia, e em Charleston, na Carolina do Sul, com o objetivo de definir a escolha dos eleitores em novembro. A sua campanha diz que ele continuará a realizar eventos específicos, mas eles veem tanto - se não mais - valor em interações menores.

O estilo de falar pouco elétrico de Biden e os discursos às vezes incoerentes em eventos maiores se tornaram alimento para Trump e os críticos do Partido Republicano alimentarem a noção de que o presidente de 81 anos não terá mais quatro anos na Casa Branca. Trump, por outro lado, raramente realiza eventos "de varejo", preferindo seus comícios característicos com grandes multidões de apoiadores - muitos dos quais esperam horas para entrar - ou aparições em eventos esportivos.

