Ação de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes começa na final do Nordestão

A- A+

Leia também

• De Cuca a Daniel Alves: relembre casos de jogadores denunciados por violência contra a mulher

• "Temos que pagar, todos os envolvidos": há 35 anos, Cuca reconhecia participação

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é vivenciado em todo o Brasil em 18 de maio. Para marcar a data, que serve de alerta para esse problema social, a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco lança, nesta quarta-feira (3), uma campanha voltada para a causa.

Neste ano, o conjunto de ações segue o tema “Oxente, Pernambuco! Faça bonito contra o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”. Além da divulgação de material publicitário, a iniciativa conta com intensa programação de seminários, audiência pública, mobilizações e atividades formativas.



A programação começa já nesta quarta-feira (3), com mobilização durante a partida final da Copa do Nordeste, que terá início às 21h, na sede do Sport Clube do Recife, na Ilha do Retiro. Uma faixa alusiva à campanha entrará em campo, minutos antes do início do jogo entre Sport e Ceará.



Lançamento junto à imprensa da campanha em Pernambuco de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

"Essa é uma luta de todos e que envolve, principalmente, o comprometimento do poder público", ressaltou Adriana Duarte, coordenadora da Rede de Enfrentamento, em sua fala de abertura da coletiva de imprensa de lançamento da campanha.

Veja também

Olinda Após ouvirem estalos, moradores deixam edifício às pressas em Rio Doce; imóvel já era interditado