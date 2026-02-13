Responsabilidade social
Campanha de doação de sangue da Masterboi reforça estoques para o Carnaval
Ao todo, foram coletadas 136 bolsas, número que superou o resultado da edição anterior, realizada em setembro de 2025, quando foram registradas 133 doações
Campanha de doação de sangue da Masterboi reforça estoques para o Carnaval - Foto: Danyllo Barbosa/Masterboi
Em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), a Masterboi realizou, no Recife, a 6ª edição de uma campanha de doação de sangue. Ao todo, foram coletadas 136 bolsas, número que superou o resultado da edição anterior, realizada em setembro de 2025, quando foram registradas 133 doações.
Segundo a empresa, a iniciativa mobilizou colaboradores, familiares e a comunidade com o objetivo de reforçar os estoques de sangue, especialmente para o período de Carnaval, quando a demanda costuma aumentar. A ação integra o calendário permanente de responsabilidade social da Masterboi.
