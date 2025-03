A- A+

Campanha de Doação de Sangue no Hospital Dom Helder arrecada mais de 200 bolsas para o Hemope A ação aconteceu no prédio administrativo da unidade, no Cabo de Santo Agostinho

O Hospital Dom Helder Câmara (HDH), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), realizou uma campanha de doação de sangue com o tema “Você é o tipo de alguém” na terça (18) e nesta quarta-feira (19).

A ação aconteceu no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, no prédio administrativo da unidade, e teve como objetivo reforçar os estoques do Hemope e conscientizar a população sobre a importância da doação.

A campanha de doação destacou a necessidade de manter os bancos de sangue abastecidos para atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos. A chefe da Agência Transfusional do HDH, Irani Barbosa, ressaltou a importância da iniciativa para a região.

“Essa campanha foi fundamental para facilitar o acesso à doação de sangue, especialmente para quem mora no Cabo de Santo Agostinho e tem dificuldade de se deslocar até Recife. A parceria com o Hemope aqui na nossa unidade permite que mais pessoas da região possam contribuir, porque uma bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas”, afirmou.

A assistente social do setor de captação de doadores do Hemope, Mônica Assunção, celebrou o sucesso da ação: “Este foi o primeiro ano em que realizamos a campanha em dois dias, e o engajamento foi excelente”, ressaltou.

Além de reforçar os estoques de sangue, a campanha contou com momentos de descontração, com apresentações da banda Gêmeos Sertanejos e da cantora Talita Gomes, que animaram os doadores e voluntários. Ao final da campanha, 201 bolsas de sangue foram coletadas.

