A- A+

saúde mental Campanha "Estamos com Você'' marca o Setembro Amarelo na Alepe Evento contará com palestras, oficinas, práticas de prevenção de doenças e recuperação da saúde e lançamento de livro

Mês dedicado à prevenção do suicídio, o ‘Setembro Amarelo’ terá programação especial na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), promovida pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional. As atividades começam na terça-feira (19) com o lançamento da campanha ‘Estamos com Você’. A iniciativa visa chamar a atenção de servidores e da população em geral para o problema e a necessidade de cuidar da saúde mental.

A programação inclui palestras, oficinas voltadas para motivação pessoal e profissional e de combate à ansiedade, além de práticas integrativas para promoção do bem-estar. Atividades de integração aplicadas por uma equipe multidisciplinar da Superintendência de Saúde, formada por psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, darão início à programação, na terça-feira (19). A ideia é mobilizar todos os setores da Alepe em torno da participação e importância do evento.





Para a deputada estadual e médica Simone Santana (PSB), nunca foi tão urgente falar sobre saúde mental diante de um ambiente de invasão de telas, pandemia e corrida diária para cumprir horários. “Há quem arrisque dizer que em todas as famílias existe pelo menos um membro que precisa de uma atenção mais especial neste aspecto. A Alepe acerta ao trazer essa temática tão importante para dentro da Casa. Essa é uma luta de todos”, ressalta.



Trabalho e prevenção

Ainda na terça-feira (19), a campanha segue com a palestra “A Importância de um Ambiente de Trabalho Emocionalmente Cuidado”, proferida pela psicóloga Catarina Cursino, doutora em práticas institucionais em saúde mental e transtornos aditivos. O trabalho será direcionado para os superintendentes e chefes de gabinete dos deputados.

Em paralelo à palestra, será realizado um circuito de práticas integrativas com equipes de fonoaudiólogos e fisioterapeutas da Alepe. Trata-se de recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e recuperação da saúde. Serão oferecidas sessões de fonoaudiologia, estética e motricidade orofacial; práticas de medicina chinesa como auriculoterapia não invasiva, shiatsuterapia, aromaterapia associada a exercícios respiratórios, entre outras. As sessões acontecerão no hall da Biblioteca da Alepe e serão direcionadas aos servidores da Casa.

Aberto ao público

Na quinta-feira (21), a programação segue com duas palestras. Um dos momentos mais aguardados será a proferida pela suicidologista Fernanda Luma sobre “O Mundo Pede Saúde Mental”. Aberta ao público, a palestra acontece às 10h30 no auditório Sérgio Guerra. Na ocasião, Fernanda Luma lançará o livro ‘Suicídio, O Que Sabemos e o Que Há Para Além do Discurso Hegemônico’.

Assistente social e doutora em saúde mental, Fernanda coordena um grupo que desenvolve ações de promoção de saúde, prevenção do suicídio e acolhimento de enlutados. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 100% dos casos de mortes provocadas por suicídios estão relacionados a transtornos mentais, principalmente as doenças não diagnosticadas ou tratadas incorretamente.

Primeiro enfermeiro eleito deputado estadual em Pernambuco, Gilmar Júnior (PV) enaltece a iniciativa da Alepe em promover uma campanha de atenção à saúde mental. “Esse é um dos temas que ganhou ainda mais atenção e evidência após a pandemia. Como integrante da Comissão da Saúde e Assistência Social, está entre as minhas principais pautas do mandato. A Casa de todos os pernambucanos precisa estar atenta a questões como essa”, defende.

Fechando a programação na quinta-feira (21), haverá a palestra da psicóloga Inês Rocha também sobre o tema “A importância de um ambiente de Trabalho emocionalmente Cuidado”, às 15h, no auditório Enio Guerra. Inês é pós-graduada em intervenções psicossociais com grupos em situação de risco e vulnerabilidade social.

Veja também

AGRESTE Casal é morto a facadas em residencial localizado em Garanhuns